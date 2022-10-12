هل يمرر التنظيم المدني مشروعا يضر بسد شبروح؟

تداول ناشطون بيئيون "ان اجتماعا سيعقد اليوم في دوائر التنظيم المدني بهدف البحث في رفع معدل استثمار الأراضي المحيطة بسد شبروح للسماح بالبناء السياحي والخاص في منطقة حرم السد الضرورية لحماية نوعية مياه الشرب التي تخدم اهالي كسروان والمتن".

وحذر الناشطون من الاضرار البيئية التي ستنتج عن هذا الامر، في حال اقراره، ملمحين الى ان جهة حزبية تنشط لاقرار المشروع بأسرع وقت قبل نهاية العهد لاهداف تجارية بحتة ، وان احد النواب الذين عملوا سابقا على ملف الموارد المائية يشكل الواجهة الاعلامية للمخطط".

" لبنان24" تواصل مع الجهات الرسمية المعنية بالموضوع فنفت نيتها السماح بتمرير هكذا قرار يضر بالسد الوحيد الذي يؤمن المياه، فيما سائر السدود معروف واقعها".