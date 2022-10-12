Advertisement

لبنان

هل يمرر التنظيم المدني مشروعا يضر بسد شبروح؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-10-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-999415-638011618283278227.jpg
Doc-P-999415-638011618283278227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول ناشطون بيئيون "ان اجتماعا سيعقد اليوم في دوائر التنظيم المدني بهدف البحث في رفع معدل استثمار الأراضي المحيطة بسد شبروح للسماح بالبناء السياحي والخاص في منطقة حرم السد الضرورية لحماية نوعية مياه الشرب التي تخدم اهالي كسروان والمتن".

وحذر الناشطون من الاضرار البيئية التي ستنتج عن هذا الامر، في حال اقراره، ملمحين الى ان جهة حزبية تنشط لاقرار المشروع بأسرع وقت قبل نهاية العهد لاهداف تجارية بحتة ، وان احد النواب الذين عملوا سابقا على ملف الموارد المائية يشكل الواجهة الاعلامية للمخطط".

" لبنان24" تواصل مع الجهات الرسمية المعنية بالموضوع فنفت نيتها السماح بتمرير هكذا قرار يضر بالسد الوحيد الذي يؤمن المياه، فيما سائر السدود معروف واقعها".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-10-12
06:00 | 2022-10-12
05:00 | 2022-10-12
02:00 | 2022-10-12
11:02 | 2022-10-12
10:52 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website