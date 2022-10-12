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لبنان

قطع اوتوستراد المحمرة.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:40
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عمد عدد من الاهالي على التحضير لقطع اتوستراد المحمرة على خلفية توقيف عدد من الشبان في  السجون اليونانية، بحسب مندوبة "لبنان 24" 
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قطع طريق

المحمرة

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