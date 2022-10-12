سليم عون: لا مصلحة لأحد بعدم استقرار المنطقة

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رأى النائب سليم عون ان "أهم انعكاس لإتمام ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هو ان المنطقة تتجه نحو الهدوء، اذ لا مصلحة لاحد بعدم استقرارها"، معتبرا ان "لبنان دخل مرحلة جديدة وان كانت عملية استخراج ثرواته تتطلب اقله ثلاث سنوات".واعتبر في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "لا مستجدات على المستوى الداخلي، آسفا "لكون القوى اللبنانية على اختلافها تمكنت من التوصل الى اتفاق مع العدو الإسرائيلي الذي لا يزال عدواً، فيما لا تزال عاجزة عن التوافق في ما بينها لحماية مصالح البلاد".ووضع المعلومات الصحافية التي تتحدّث عن استقالة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من التيار الوطني الحر في خانة "الاشاعات"، وقال: "إذا كان هناك أي سوء تفاهم فإنجاز ملف الترسيم سيزيله".