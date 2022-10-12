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لبنان

أقدم على الانتحار في مكان عمله.. هذا ما جرى في إحدى الثكنات العسكرية

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:47
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أقدم عسكري في الجيش على الانتحار في مركز عمله في فوج المضاد للدروع.
وبحسب المعلومات الاولية فالعسكري من منطقة البقاع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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