اطلاق نار على منزل في عكار.. اليكم التفاصيل

تعرض منزل المواطن ابراهيم احمد الرفاعي ليل أمس في بلدة القرقف، في محافظة عكار، الى اطلاق نار من اسلحة حربية والقاء رمانة يدوية من قبل مجهولين، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات رغم وجوده مع عائلته في المنزل، بحسب ما أفادت "مندوبة "لبنان 24".

Advertisement