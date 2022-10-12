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لبنان

اطلاق نار على منزل في عكار.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:49
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تعرض منزل المواطن ابراهيم احمد الرفاعي ليل أمس في بلدة القرقف، في محافظة عكار، الى اطلاق نار من اسلحة حربية والقاء رمانة يدوية من قبل مجهولين، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات رغم وجوده مع عائلته في المنزل، بحسب ما أفادت "مندوبة "لبنان 24".
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اطلاق نار

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