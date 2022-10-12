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لبنان

انتحلوا صفة أمنيّة وسرقوا أحد المنازل.. والقوى الأمنية في المرصاد

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:59
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه بتاريخ 24-9-2022، انتحل مجهولون صفة أمنية ودخلوا بقوّة السّلاح إلى منزل مواطن في محلّة وسط بيروت، حيث قاموا باحتجاز العاملة المنزلية وسرقوا خزنة حديدية في داخلها مبلغ مالي وقدره /50/ ألف دولار أميركي ومصاغ ذهبي ومجوهرات، قُدِّرَت بحوالى /250/ ألف دولار أميركي، وأوراق شخصية، ومستندات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويات أفراد العصابة ومن بينهم:

ع. ز. (مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)
 ح. م. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
أعطيت الأوامر لدوريات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 4-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في الهرمل وبعلبك نتج عنها توقيفهما، وتم ضبط مبلغ /2180/ دولاراً اميركياً وخاتم من الألماس.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما مع آخرين بتنفيذ عملية السّطو المسلّح، وأنّهم تقاسموا المبلغ المالي المسروق، وباعوا قسماً من المجوهرات وتقاسموا ثمنها أيضاً.

 تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من ضبط الخزنة المسروقة في بلدة فالوغا بعد أن قام

الموقوفان بالدلالة على مكان رميها.

تم تسليم المسروقات التي تم ضبطها إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورطين آخرين، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفهم، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
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