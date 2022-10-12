اهماد حريقين في عكار.. ماذا عن الاشجار؟

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اندلع حريق عند الثالثة فجرا في احراج وادي سهل في بلدة بينو عملت عناصر مركز بزبينا في الدفاع المدني على اهماده واستمر حتى الصباح. اتت النيران على مساحة واسعة من اشجار السنديان والزيتون المثمر.وفي بلدة تكريت افاد رئيس مركز بزبينا في الدفاع المدني ان عناصر المركز اهمدوا ليلا حريقا شب في ضهر عبد النور، و اتت النيران على عدد كبير من اشجار الصنوبر.