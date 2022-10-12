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لبنان

هل تحلّ أزمة "دواء السرطان" عن طريق كوريا؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:05
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التقى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وفدا من السفارة الكورية سلمه لائحة بأدوية السرطان التي يحتاجها لبنان كهبة للمرضى. 
 
أبدى الوفد الكوري "الرغبة في المساعدة والشراكة مع القطاع الدوائي في لبنان لمساعدته على تخطي الازمة الراهنة". 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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