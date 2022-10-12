هل تحلّ أزمة "دواء السرطان" عن طريق كوريا؟

التقى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وفدا من السفارة الكورية سلمه لائحة بأدوية السرطان التي يحتاجها لبنان كهبة للمرضى.



أبدى الوفد الكوري "الرغبة في المساعدة والشراكة مع القطاع الدوائي في لبنان لمساعدته على تخطي الازمة الراهنة".

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