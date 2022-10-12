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لبنان

خبرٌ يخصّ المتضررين من انفجار المرفأ.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:08
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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "مشتركيها الذين تقدموا بطلبات اعفاء تطبيقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 194 التي نصت بأن يعفى المتضررون بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت من رسوم المياه والكهرباء والهاتف عن العام 2020، واستمرار الاعفاء من هذه الرسوم طيلة فترة عدم إنجاز البناء، وأنه في حال كان التسديد حاصلا عن العام 2020 يعتبر المبلغ المسدد دفعة عن رسوم العام 2021، أنها نفذت الاعفاءات لأصحاب الطلبات التي تقدمت الى المؤسسة من رقم 1 الى رقم 5300 لإصدارات العامين 2020 أو 2021 غير المسددة وأصبح بالامكان تسديد اصدارات العام 2022".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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