طقس الأيام المقبلة.. انخفاض في الحرارة وتساقط امطار

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم احياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار بشكل خفيف خلال الفترات الصباحية والمسائية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتقلب اعتباراً من يوم غد الخميس بحيث من المتوقع ان يتأثر تدريجياً مساء الجمعة بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة، فيتحول الى ماطر أحياناً حتى بداية الأسبوع المقبل.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة.الاربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتحول مساءً الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات خلال الليل.الخميس: غائم جزئياً الى غائم احياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار بشكل خفيف خلال الفترات الصباحية والمسائية.الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالانخفاض في الداخل وعلى المرتفعات مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحياناً، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية أحياناً خلال الفترات الصباحية و المسائية .السبت: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتكاثف الغيوم اعتباراً من الصباح وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً بخاصة في الشمال مع احتمال حدوث برق ورعد.