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لبنان

سرقة معدات الطاقة الشمسية بالكسر والخلع في دير ميماس!

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:26
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سرق مجهولون بواسطة الكسر والخلع محتويات استراحة عند مدخل بلدة دير ميماس، بالاضافة الى معدات الطاقة الشمسية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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