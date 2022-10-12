الابيض من عرسال: نعمل بجدية على احتواء وباء الكوليرا وعدم انتشاره

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، في مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال على رأس وفد من المنظمات الدولية.



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وأكد الوزير الأبيض في تصريح له أن "وزارة الصحة كشفت عن أربع إصابات إيجابية، وكان من الأهمية ان نأتي ميدانيا لنرى ما يحصل على الارض، في حضور النائب ملحم الحجيري، رئيس البلدية باسل الحجيري والجمعيات الأهلية والمحلية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والمستجيب الأول، لكي نفهم الأوضاع". وشملت الجولة بئر وادي السويد المعطل في البلدة، مطلعا على الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة لتفشي الكوليرا في البلدة بعد تسجيل ٤ اصابات.وأكد الوزير الأبيض في تصريح له أن "وزارة الصحة كشفت عن أربع إصابات إيجابية، وكان من الأهمية ان نأتي ميدانيا لنرى ما يحصل على الارض، في حضور النائب ملحم الحجيري، رئيس البلدية باسل الحجيري والجمعيات الأهلية والمحلية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والمستجيب الأول، لكي نفهم الأوضاع".

وقال: "المحطة الاولى كانت كانت بئر وادي السويد في عرسال، وجدنا المحطة متوقفة عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى عدم وصول المياه النظيفة لأهلنا في عرسال والى المخيمات"، مؤكداً أن "مواجهة الكوليرا تحتاج إلى مياه نظيفة وشبكة مياه سليمة وصرف صحي جيد، وغير ذلك من الصعوبة السيطرة عليها".

وأضاف: "من عرسال نرفع صوتنا مع أهالي عرسال من أجل النظر في وضع المحطة وادراجها على سكة الحل".

ولفت الى ان "هناك مشاريع عدة للمياه النظيفة، واليونيسيف رفعت مشكورة كميات المياه التي تقدم إلى النازحين، ورفعت نسبة كميات الشفط من الحفر الصحية وعلينا أن نكثف نشاطات التوعية، والمواجهة بالتوعية واستخدام المياه السليمة"، مشيراً الى أن "هناك خطة وضعت لإدارة الكوارث، ومعنا هنا زاهي شاهين من رئاسة مجلس الوزراء، وهناك خطة وضعت بالتعاون مع الاهالي والجمعيات ومتطوعين والصليب الأحمر وlost والهلال الأحمر القطري لتقديم الخدمات ومتابعة الحالات والاستجابة، اذا احتاجت بعض الحالات إلى العلاج في أماكنها، وتعمل المستشفيات ووزارة الصحة من أجل تأمين الامصال للناس الذين ليسوا بحاجة للعلاج في منازلهم".

وفي السياق، شدد الابيض على "أهمية التوعية من الجمعيات في المدارس من أجل عام دراسي جيد برفع الجهوزية، عبر مستوصف نقال ومتابعة صحية للأزمة"، مشيرا الى ان "الموضوع اليوم يتركز على احتواء الوباء، وعدم انتشاره، ولمسنا في عرسال درجة عالية من الوعي لعدم انتشاره".

وقال: "المطلوب دعم الحكومة والمجتمع الدولي، وواجب المجتمع الدولي تقديم الخدمات. ونؤكد على شركائنا الدوليين القيام بواجباتهم، كون العناية بالنازحين لا يقع على البلد المضيف، وهو واجب عالمي حسب شرعة حقوق الإنسان. كذلك نؤكد لأهلنا في عرسال واخواننا النازحين أننا نولي الموضوع كل جدية واهتمام وسنخرج من هذه المواجهة من دون اي انتشار، في حال الابتعاد عن الاهمال والتراخي".

وأوضح الابيض ان "وزارة الصحة أصدرت تقريرا ووزعناه على وسائل الإعلام، اما في موضوع الفحوص أحيي فريق الترصد الوبائي الذي يأخذ العينات من المياه المبتذلة واي فحوص ستتابع من الجميع في المناطق كافة، والاماكن المشكوك في أمرها، سنجري فيها فحوصا للمخالطين، وهذا اعتدنا عليه في مرحلة الكورونا بهدف الاحتواء".

وأكد ان "الخلل بالصرف الصحي واختلاطه بالمزروعات في عرسال يفاقم الموضوع، وفي بعض الأماكن يتسرب الى الآبار الجوفية، وأحيانا اللجوء إلى المياه الراكدة المتوقفة. نحن لا نلوم المواطن الذي لا حل أمامه، من هنا تأتي أهمية إصلاح نبع وادي سويد وإنجاز مشاريع المياه المبتذلة. نحن بحاجة إلى الاسراع في هذه المشاريع بهدف وقف الكوليرا التي يمكن أن تنتشر عن طريق المياه".

وبالنسبة إلى نفقة علاج المصاب، قال: "في ما يتعلق بالمصابين اللبنانيين، علاجهم سيكون على نفقة وزارة الصحة، اما في ما يتعلق بالحالات الاخرى فهي على نفقة المفوضية العليا للاجئين".

كما زار الوزير الأبيض مستشفى الهرمل الحكومي حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور سيمون ناصر الدين وعدد من الأطباء والموظفين.

ثم جال في المستشفى وتفقد اقسامه واطلع على حاجاته. ووعد بالعمل على تأمين المستلزمات الضروريه لتمكين المستشفى على الاستمرار في تقديم خدماته للجميع.

ثم افتتح الوزير الأبيض والوفد المرافق القسم المستحدث لمرضى الكوليرا. وشكر الدكتور ناصر الدين الوزير الأبيض على زيارته واهتمامه بالوضع الصحي وبخاصة في هذه المنطقة المحرومة.