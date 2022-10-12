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لبنان

"لبنان القوي" يستكمل جولته على الكتل.. وهذا الحزب لن يستقبله

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:51
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يستكمل تكتل "لبنان القوي" اليوم جولته على الكتل النيابية لتقديم  "ورقة الأولويات الرئاسية" التي أطلقها من بكركي أمس.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر في القوات اللبنانية لـ"الجديد" ان التكتل لن يستقبل وفد التيار الوطني الحر، معتبرة أن برنامج التيار الرئاسي معروف.
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في المقابل، أفادت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"الجديد" إلى أن التيار الوطني الحر طلب موعداً في إطار جولته الرئاسية، على أن يتم تحديده اليوم أو غداً.
 
(الجديد)
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