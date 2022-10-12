لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لميقاتي... وهذا ما كشفه وزير البيئة عن مكافحة الكوليرا

شهد السراي الحكومي لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق، إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير روسيا الكسندر روداكوف.

وأكد الرئيس ميقاتي، خلال اللقاء، الحرص على حسن العلاقات مع روسيا والرغبة في تطويرها. كما جرى عرض للنتائج الايجابية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية.

وقال السفير في تصريح: "ناقشنا التطورات الاخيرة في لبنان والوضع في أوكرانيا وفي الأمم المتحدة.

يوجد بيننا تناسق واتصالات مع الوفد اللبناني في الكثير من المسائل،ونعرف بأن الموقف الروسي واللبناني كالعادة هو على الموجة ذاتها.

وردا على سؤال عما اذا تم البحث في موضوع تصويت لبنان في الأمم المتحدة قال:" عرضنا الأمر بشكل عام بما في ذلك عملية التصويت او غير التصويت. يوجد بيننا تناسق واتصالات مع الوفد اللبناني في الكثير من المسائل،ونعرف بأن الموقف الروسي واللبناني كالعادة هو على الموجة ذاتها.

"اجتماع الكوليرا"

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا خصص للبحث مع المنظمات الدولية في ملف مكافحة وباء الكوليرا، شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، والدكتورة عاتكة بري ممثلة وزير الصحة فراس الأبيض الذي يقوم بجولة في البقاع، مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، ممثلة اليونيسف بالانابة في لبنان أيتي هيغنز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أياكي أيتو، ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.



الوزير ياسين

وقال الوزير ياسين بعد اللقاء: "بحثنا في الخطوات المناسبة لمكافحة وباء الكوليرا، وتم وضع خارطة طريق لذلك، وستدعم المنظمات الدولية كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت خصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك، عكار، البقاع الأوسط والبقاع الغربي، اضافة الى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ. وتم الطلب من وزارة الطاقة وضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا.وقد أكدت وزارة الصحة بأنها تقوم بكل الإجراءات المتعلقة بفحص المياه وقنوات الصرف الصحي وأخذ العينات وتجهيز المستشفيات.وتناول اللقاء ضرورة الإهتمام بالسجون وتلقيح كل المساجين، اضافة الى الإهتمام بالأماكن الشعبية المكتظة والتي تعرف بالعشوائيات.

إجتماع بيئي



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي أعلن بعد الاجتماع: "تم البحث في ملف النفايات في مدينة بيروت والأمور القانونية والتقنية المتعلقة به، وأخذنا توجيهات دولة الرئيس لبعض العقود المستقبلية ،وأطلعناه على كيفية تحضيرنا لها، وأبدينا ملاحظاتنا على خطة النفايات، والأهم بالنسبة الينا ان تحصّل البلديات رسما على جمع النفايات، لأنه، وفي حال لم يقر هذا الرسم، فكل بلديات لبنان مهددة بالافلاس.





إجتماع مالي

ورأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الدوري المتعلق باعداد موازنة العام ٢٠٢٣، شارك فيه وزير المالية يوسف خليل، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.





الجبهة السيادية

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" ضم النائب كميل دوري شمعون، الوزير السابق ريشار قيومجيان، الدكتور عبد المجيد عواض ممثلا النائب أشرف ريفي، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض, ومنسق الجبهة السيادية كميل جوزف شمعون، والأستاذ بسام خضر أغا. واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" ضم النائب كميل دوري شمعون، الوزير السابق ريشار قيومجيان، الدكتور عبد المجيد عواض ممثلا النائب أشرف ريفي، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض, ومنسق الجبهة السيادية كميل جوزف شمعون، والأستاذ بسام خضر أغا.



النائب شمعون