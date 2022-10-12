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لبنان

نائب يستقبل سفيراً أوروبياً في البرلمان

Lebanon 24
12-10-2022 | 04:46
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استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في المجلس النيابي السفير الالماني في لبنان.
 
وجرى عرض للاوضاع العامة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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