تغريدة من أسامة سعد حول ترسيم الحدود البحرية.. ماذا قال؟

غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على" تويتر" : "باليقين القانوني كاريش وقانا للبنان بادعاء العدو كلاهما له".



وأضاف: "المفاوضات كانت سياسية لا تقنية برعاية أميركية. أبرم إتفاق سياسي مع العدو لتقاسم الثروات عبر حدود مائعة، ونحن ننتظر المكاسب المنقوصة فلنحذر المطبات السياسية والمافيات. هاتوا الاتفاق إلى مجلس النواب لو تفعلون...".

Advertisement