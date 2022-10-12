تغريدة من أسامة سعد حول ترسيم الحدود البحرية.. ماذا قال؟

باليقين القانوني كاريش و قانا للبنان …بادعاء العدو كلاهما له…
المفاوضات كانت سياسية لا تقنية…
برعاية أميركية ابرم إتفاق سياسي مع العدو لتقاسم الثروات عبر حدود مائعة…
ونحن ننتظر المكاسب المنقوصة فلنحذر المطبات السياسية والمافيات…
هاتوا الاتفاق إلى مجلس النواب لو تفعلون…
— Ousama Saad | أسامة سعد (@OusamaSaad1) October 12, 2022
باليقين القانوني كاريش و قانا للبنان …بادعاء العدو كلاهما له…
المفاوضات كانت سياسية لا تقنية…
برعاية أميركية ابرم إتفاق سياسي مع العدو لتقاسم الثروات عبر حدود مائعة…
ونحن ننتظر المكاسب المنقوصة فلنحذر المطبات السياسية والمافيات…
هاتوا الاتفاق إلى مجلس النواب لو تفعلون…