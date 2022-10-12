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لبنان

وزير الاعلام استقبل وفد تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:34
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفد "تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان"، في حضور نقيب المحررين جوزيف القصيفي وعضو النقابة صلاح تقي الدين.

 
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وأشار المتحدث باسم الوفد أحمد الصباهي الى ان اللقاء تطرق الى "كيفية الوصول الى تأمين الحد الادنى من الحقوق للصحافيين الفلسطينيين الذين يعملون في لبنان". 

 

ولفت الى وجود "تعقيدات كبيرة في هذا الملف، وأن التجمع يحاول ضمن الأطر الرسمية في لبنان لاسيما مع الوزير المكاري ونقابة المحررين، تذليل العقبات امام العمل الصحافي الفلسطيني في لبنان".

 

وقال ان الوزير المكاري "وعد بالمساعدة في هذا الاطار، وكذلك وعد نقيب المحررين للوصول لإقرار بعض الحقوق للصحافيين الفلسطينيين لممارسة العمل في لبنان".

 

وتوجه بالشكر لكل من يقدم لهم يد المساعدة، واعدا بـ"استكمال العمل في هذا الاطار للوصول الى الاهداف المرجوة".

المصدر: الوكالة الوطنية
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