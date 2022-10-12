الجيش أوقف 6 أشخاص في بلدة جبيليّة... ما السبب؟ (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 11 /10 /2022، أوقفت قوة من الجيش في بلدة مشان – جبيل المواطنين: (ر.ح.)، (ف.ح.)، (خ.ح.)، (أ.ح.)، (غ.ح.) و(ر.ح.)، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية أثناء إقامة مأتم مواطن من البلدة المذكورة، وضبطت عدداً من البنادق الحربية والمسدسات وذخائرها.سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. ‏