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لبنان

المكاري عرض وسفير تركيا في لبنان العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:53
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي، وعرض معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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زياد المكاري

تركيا

لبنان

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