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لبنان

جعجع إلتقى عائلة الفنان الراحل جورج الراسي في معراب

Lebanon 24
12-10-2022 | 06:02
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عائلة الفنان الراحل جورج الراسي، في حضور رئيسة الجهاز القانوني في الحزب إيليان فخري، حيث كانت الزيارة مناسبة شكرت فيها العائلة رئيس "القوّات" على مواساتهم في الفاجعة التي ألمت بعائلتهم.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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