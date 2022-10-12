اجتماع بين بوحبيب والحجار مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

عقد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ، بمشاركة مندوب من الأمن العام اللبناني، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، تم خلاله البحث في آلية العمل المشترك والخطوات الواجب اتخاذها لتطوير التعاون بين مفوضية اللاجئين والجانب اللبناني ممثلا بالاطراف المعنية.

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