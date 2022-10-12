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لبنان
هل سيُشارك نواب "حزب الله" في جلسة الإنتخاب غداً؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
06:40
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أفادت "الجديد" أن نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" سيُشاركون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدًا، واقتراعهم سيكون بورقة بيضاء.
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Lebanon 24
رئيس الجمهورية
الوفاء للمقاومة
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