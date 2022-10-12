Advertisement

لبنان

هل سيُشارك نواب "حزب الله" في جلسة الإنتخاب غداً؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-999513-638011790725014413.jpg
Doc-P-999513-638011790725014413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الجديد" أن نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" سيُشاركون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدًا، واقتراعهم سيكون بورقة بيضاء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خليل: لا يتم حماية المسيحيين بتعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية ونريد كمسلمين حماية حقوق المسيحيين ومصلحتنا حماية الوجود المسيحي
lebanon 24
12/10/2022 18:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنجاز ترسيم الحدود هو إنتصار للبنان"... تكتل لبنان القوي: نحذر من أي محاولة لاعتبار الحكومة المستقيلة قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ
lebanon 24
12/10/2022 18:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يسلم رئيس الجمهورية الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين بملف الترسيم
lebanon 24
12/10/2022 18:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته
lebanon 24
12/10/2022 18:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الجمهورية

الوفاء للمقاومة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-10-12
06:00 | 2022-10-12
05:00 | 2022-10-12
02:00 | 2022-10-12
11:02 | 2022-10-12
10:52 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website