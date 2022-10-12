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لبنان

خبر مهمّ بشأن ترسيم الحدود مع لبنان... ماذا قرّرت الحكومة الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 06:43
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صادقت الحكومة الإسرائيلية أغلبية كبيرة على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع  لبنان، وعلى مقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد بعرضه في الكنيست.

وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة.
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واستعرضت الجهات المختصة أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه "سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، وسيتم إطلاع جميع النواب عليه. كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست".
 وأيد جميع أعضاء "الكابينت" النص باستثناء وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.

 
(روسيا اليوم - الحرة)
 

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