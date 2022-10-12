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لبنان

ميقاتي مغادرًا عين التينة ردًا على كلمة مبروك: "الهنا مشترك"

Lebanon 24
12-10-2022 | 06:47
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
 
 
وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي أثناء مغادرته عين التينة ردًا على كلمة مبروك: "الهنا مشترك".
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