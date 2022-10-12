ميقاتي مغادرًا عين التينة ردًا على كلمة مبروك: "الهنا مشترك"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.



Advertisement وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي أثناء مغادرته عين التينة ردًا على كلمة مبروك: "الهنا مشترك".