جولة لأمن الدولة في طرابلس: للالتزام بالتسعيرة الرسمية لبيع الطوابع

قامت دورية من أمن الدولة في مدينة طرابلس، بجولة على عدد من المحلات التجارية التي تبيع الطوابع الاميرية. وتمّ توجيه انذارات شفهية لاصحاب المحلات وتبليغهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية لبيع الطوابع.

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