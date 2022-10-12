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لبنان

قائد الجيش غادر إلى العراق

Lebanon 24
12-10-2022 | 07:33
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّ "قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان متوجّهاً إلى جمهورية العراق حيث يلبّي دعوة وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشَي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية".
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