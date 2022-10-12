27
o
بيروت
26
o
طرابلس
15
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش غادر إلى العراق
Lebanon 24
12-10-2022
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّ "قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان متوجّهاً إلى جمهورية العراق حيث يلبّي دعوة وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشَي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش التقى وزير الدفاع العراقي وبحثا في كيفية دعم المؤسسة العسكرية
Lebanon 24
قائد الجيش التقى وزير الدفاع العراقي وبحثا في كيفية دعم المؤسسة العسكرية
12/10/2022 18:11:10
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق.. تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية
Lebanon 24
العراق.. تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية
12/10/2022 18:11:10
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: نؤكد على ضرورة احترام سيادة البلاد ومبدأ حسن الجوار (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: نؤكد على ضرورة احترام سيادة البلاد ومبدأ حسن الجوار (العربية)
12/10/2022 18:11:10
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُعطّل الأكراد إنتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد في العراق؟
Lebanon 24
هل يُعطّل الأكراد إنتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد في العراق؟
12/10/2022 18:11:10
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جوازاف عون
العراق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
04:30 | 2022-10-12
12/10/2022 04:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
03:46 | 2022-10-12
12/10/2022 03:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-11
11/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يغرّد عن ملف الترسيم.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يغرّد عن ملف الترسيم.. هذا ما قاله
12:20 | 2022-10-11
11/10/2022 12:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
01:00 | 2022-10-12
12/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-10-12
موقف لبناني "موحّد".. كيف تنظر القوى السياسية إلى "إنجاز" الترسيم؟!
06:00 | 2022-10-12
لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لميقاتي... وهذا ما كشفه وزير البيئة عن مكافحة الكوليرا
05:00 | 2022-10-12
بعد الترسيم.. تسويات ام تصعيد سياسي قبل الحل؟
02:00 | 2022-10-12
ما هو أبعد من "فرحة" التوافق على ترسيم الحدود
11:02 | 2022-10-12
صالح غادر مكان إقامته ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
10:52 | 2022-10-12
جائزة "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" للعام 2021 منحت لثلاثة علماء لبنانيين
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
12/10/2022 18:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact