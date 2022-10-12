علامة: نعمل لتأمين الدواء للامراض السرطانية

خلال ورشة عمل برعاية الرئيس نبيه بري وحضور أعضاء لجنة الصحة ووزراء الخارجية والصحة وممثلين عن سفارات الدول المصنعة لـ #الدواء، بحثنا في آلية تأمين الدواء للأمراض السرطانية وإمكانية تقديم المساعدة من تلك الدول.#فادي_فخري_علامة@LebParCommittee pic.twitter.com/KljDwXcRyr
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) October 12, 2022
خلال ورشة عمل برعاية الرئيس نبيه بري وحضور أعضاء لجنة الصحة ووزراء الخارجية والصحة وممثلين عن سفارات الدول المصنعة لـ #الدواء، بحثنا في آلية تأمين الدواء للأمراض السرطانية وإمكانية تقديم المساعدة من تلك الدول.#فادي_فخري_علامة@LebParCommittee pic.twitter.com/KljDwXcRyr