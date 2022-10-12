علامة: نعمل لتأمين الدواء للامراض السرطانية

غرد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "خلال ورشة عمل برعاية الرئيس نبيه بري وحضور أعضاء لجنة الصحة ووزراء الخارجية والصحة وممثلين عن سفارات الدول المصنعة للدواء، بحثنا في آلية تأمين الدواء للأمراض السرطانية وإمكانية تقديم المساعدة من تلك الدول".

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