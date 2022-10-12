عن ترسيم الحدود البحريّة والفيول الايراني... ماذا قال وزير الطاقة؟

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أنّ "الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به، لأننا بحاجة إلى ذلك، وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع "توتال" والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز".

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وأوضح فياض من قصر بعبدا أنّ "النفط الإيراني سيكون هبة، ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات"، وأضاف: "نرغب في متابعة هذا الموضوع، وقد حصلنا على تطمينات بالسير به، ونحن في طور صياغة إتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل".