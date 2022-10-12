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لبنان

نائبة تأخذ حذرها في التنقل لضرورات أمنيّة

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:15
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كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّها "تأخذ حذرها في التنقل خلال هذه الأيام لضرورات أمنيّة".
 
 
وأضافت يعقوبيان لـ"الجديد": "ذاهبون نحو الفراغ الرئاسي ولا أحد يعترض، والجميع يعرف أنّه لن يتمّ إنتخاب رئيس في جلسة الغدّ".
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يعقوبيان

فراغ رئاسي

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