نائبة تأخذ حذرها في التنقل لضرورات أمنيّة

كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّها "تأخذ حذرها في التنقل خلال هذه الأيام لضرورات أمنيّة".

وأضافت يعقوبيان لـ"الجديد": "ذاهبون نحو الفراغ الرئاسي ولا أحد يعترض، والجميع يعرف أنّه لن يتمّ إنتخاب رئيس في جلسة الغدّ".