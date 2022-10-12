الرئيس الجميل: لتبنّي ترشح الريحاني أو لانتخاب شخص يشببها

زارت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني الرئيس أمين الجميل، في مركز "بيت المستقبل" في بكفيا.



وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمرشحة الريحاني، "كانت الزيارة مناسبة استذكرا خلالها، العلاقة التاريخية والعائلية التي كانت تربط آل الريحاني بالجميّل، تحديداً بين الرئيس بيار الجميل والسيد ألبرت الريحاني، والد السيدة مي" .

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واشار البيان الى ان "الرئيس الجميّل أعرب عن سروره بهذا التحدي الذي تخوضه الريحاني، خصوصاً وأن مسارها مهمّ جداً للبنان".

وقال: "لبنان بحاجة الى تلك الطاقات والخبرات، فأنت كنت في أميركا وقلبك في لبنان وكنت تستضيفين كل مسؤول لبناني يزور الولايات المتحدة".



وشدد الجميل على أن الإنقاذ لا يمكن أن يتم بوجود هذا الطقم السياسي ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من الحكم، معتبراً أن ما وصل إليه البلد اليوم بات بحكم الشلل، "وللأسف بتنا نتأقلم مع مناخ لا يشبهنا، حيث لا حوكمة رشيدة ولا عولمة، كما وأن المنظومة الحاكمة تدرّب الجيل الجديد على اللامسؤولية وإنكار الواقع والفساد".



كما وشدد الجميّل على ضرورة إستقالة الطاقم السياسي، ورفض الدخول في الأسماء المقترحة لتولي سدة رئاسة الجمهورية، مؤكداً ألّا بناءَ للبنان إلا بوجوه جديدة لأن الوجوه الحالية لا يمكن أن تخوض مسيرة الإنقاذ، مشدداً على أن الدول الخارجية باتت ترى بالمنظومة السياسية في لبنان "حالة ميؤوس منها".



وتمنى الجميّل "أن تتبنّى القوى السياسية ترشّح مي الريحاني، لأن هذا الترشح يصحّح المسيرة ويضع الأمور على السكة الصحيحة، معتبراً أنه إذا لم تكن مي الريحاني الرئيسة فعلينا الإتيان بشخص يشبهها من حيث المؤهلات والخبرات".



وختم البيان: "كان الاتفاق بين الجميل والريحاني على أن الحوكمة الرشيدة هي الحلّ الأساسي لكل الملفات العالقة، بدءاً بملفّ السيادة، مروراً بالمحاصصة والزبائنية في الإدارات والتعيينات، وصولاً إلى العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".