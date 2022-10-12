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لبنان

وقفة إحتجاجيّة أمام مخفر صيدا القديمة

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:20
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نفّذ العشرات من الشبان من صيدا القديمة وقفة رمزية أمام مخفر المنطقة، إحتجاجاً على التأخير في تسليم جثة الشاب شحادة خضر رجب، الذي وُجدت جثته على طريق أوتوستراد  صيدا – صور.

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صيدا القديمة

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