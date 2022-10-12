وقفة إحتجاجيّة أمام مخفر صيدا القديمة

نفّذ العشرات من الشبان من صيدا القديمة وقفة رمزية أمام مخفر المنطقة، إحتجاجاً على التأخير في تسليم جثة الشاب شحادة خضر رجب، الذي وُجدت جثته على طريق أوتوستراد صيدا – صور.





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