ايلي يشوعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي، عن برنامج ترشحه للانتخابات الرئاسية في نادي الصحافة.



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وأشار إلى أنّ "لبنان أُدرج في برنامج منظمة الاغذية العالمية بين الدول المعرّضة للمجاعة، وأضحى النازح السوري على عاتق الأمم المتحدة بينما اللبناني على عاتق برنامج إغاثة الدول المهددة بالجوع". وعرض يشوعي برنامجه، وقال: "الوضع الدولي مأزوم والوضع الاقليمي ضبابي وغير مستقر. الأمن الغذائي مهدد عالميا وأسعار السلع الاساسية في إرتفاع مستمر".وأشار إلى أنّ "لبنان أُدرج في برنامج منظمة الاغذية العالمية بين الدول المعرّضة للمجاعة، وأضحى النازح السوري على عاتق الأمم المتحدة بينما اللبناني على عاتق برنامج إغاثة الدول المهددة بالجوع".

وشدد يشوعي على أنّ "السلطة في لبنان لم تتغير لا بالانتخاب ولا بالتعيين، ولن تفلح في أي تغيير أو اصلاح بل نجحت في إعادة التاريخ إلى الوراء واسقاط اللبنانيين في العبودية، بعد أن حرمتهم كامل حقوقهم، وجعلتهم يشحذون حقوقهم ويستدركون عطف الاقوياء وهي لا تزال تتبادل الخدمات والمصالح بين أعضائها بدل تقديمها إلى اللبنانيين".

وتابع: "أمامنا إستحقاق مصيري، إذا نجحنا فيه نجا لبنان، وإذا وقعنا معه في نسج العنكبوت تفكك لبنان، مؤكدًا أنه "مستقل وسيد نفسه، أرفض الارتهان والتبعية، وأؤمن بالتحالفات الندية، وملتزم قضايا لبنان وتاريخي يشهد على ذلك".