الابيض من بعلبك: ستغطي الوزارة كل المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض أنه "في ما يخص الكوليرا، الموضوع الأساسي هو الوقاية التي تساهم في الحد من إنتشار الوباء، فالوقاية أهم من العلاج".



Advertisement وخلال جولة له على أقسام مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك، اكد أن "وزارة الصحة ستغطي كافة المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا"، مشيرا الى أن "الجهات الدولية التي تواصلنا معها، اعربت عن استعدادها لتغطية علاج النازحين أو اللاجئين المصابين بالكوليرا".





ولفت الى أن "الوقاية السليمة توفر علينا الدخول في مرحلة العلاجات". وقال: "نحن بدأنا الزيارة التي نقوم بها اليوم بتفقد محطة المياه في وادي سويد في منطقة عرسال، ونهايتها ستكون في محطة ضخ المياه في منطقة عنجر، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على موضوع المساعدة في الصرف الصحي، وهناك الكثير من الجهود المبذولة للسيطرة على الموضوع عبر توزيع معقمات للمياه و توزيع ال ORS وغيرها كي لا نصل لمرحلة الحاجة الى دخول المستشفيات لتلقي العلاج". وخلال جولة له على أقسام مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك، اكد أن "وزارة الصحة ستغطي كافة المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا"، مشيرا الى أن "الجهات الدولية التي تواصلنا معها، اعربت عن استعدادها لتغطية علاج النازحين أو اللاجئين المصابين بالكوليرا".ولفت الى أن "الوقاية السليمة توفر علينا الدخول في مرحلة العلاجات". وقال: "نحن بدأنا الزيارة التي نقوم بها اليوم بتفقد محطة المياه في وادي سويد في منطقة عرسال، ونهايتها ستكون في محطة ضخ المياه في منطقة عنجر، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على موضوع المساعدة في الصرف الصحي، وهناك الكثير من الجهود المبذولة للسيطرة على الموضوع عبر توزيع معقمات للمياه و توزيع ال ORS وغيرها كي لا نصل لمرحلة الحاجة الى دخول المستشفيات لتلقي العلاج".



وأضاف: "جزء من الزيارة التي نقوم بها اليوم ضمن خطة الاستعداد لنكون على أتم الجهوزية كقطاع صحي في حال انتشار الوباء لاستقبال المرضى ولنكون في خدمتهم. وزرت لهذه الغاية مستشفى الهرمل الحكومي والآن نحن في مستشفى دار الأمل الجامعي. لقد خضت سابقا غمار مواجهة جائحة كورونا، وأعرف تماما بأن جهازنا الإستشفائي على صعيد الوطن وليس فقط في بيروت، فالمستشفيات الحكومية ومنها مستشفى بعلبك الحكومي أظهر حرفية وجهوزية عالية عند مواجهة الكورونا. لذلك عندما بدأنا خطة وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والخاصة، وجدنا أن الكثير من المستشفيات كانت سباقة و بدأوا بتحضير الأقسام وذلك وعيا منهم ليس فقط تجاه الوطن بل تجاه المجتمعات كذلك".



واعلن "نحن كوزارة صحة سنغطي كافة المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا، كذلك الجهات الدولية التي تواصلنا معها من أجل النازحين أو اللاجئين أعربت عن إستعدادها لتغطية المصابين. طبعا المستشفيات في لبنان عودتنا على حرفية عالية في علاج المرضى والوقاية من الأوبئة، نحن نعرف أن الكوليرا مختلفة عن الكورونا، الكوليرا بحاجة لطرق وقاية مختلفة قليلاً، لذلك تقوم وزارة الصحة بنشر التوعية اللازمة والتدريب للكوادر العاملة مع المرضى كي نستطيع تقديم الخدمة الصحيحة من غير الوصول، لا سمح الله، إلى أن نعرض الطاقم الطبي أو التمريضي أو حتى المرضى الآخرين لأي خطر لإنتشار العدوى".



وأشار إلى أن "خطة وزارة الصحة تقتضي عدم إشراك جميع المستشفيات في استقبال مرضى الكوليرا، بل سيتم إختيار مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة معينة كي يتم التعاون معها للسيطرة على الوباء، ونأمل أن تساعد هذه الإجراءات على عدم إنتشار الوباء".



وختم: "نحن لدينا شركاء دوليين رافقوننا في الأزمات السابقة، ويرافقوننا حاليا، لدعم نظام الصحة في لبنان، وهم جزء من خطة الوزارة للاستجابة في موضوع الكوليرا. نحن فريق عمل واحد، وزارة وشركاء دوليين ومستشفيات جامعية خاصة ومستشفيات حكومية".