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لبنان

البزري: خطر دخول الأوبئة مرتبط بسلامة وفعالية البنية التحتية

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:35
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تفقد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، يرافقة مدير خلية الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا- الزهراني المهندس مصطفى حجازي، مركز معالجة الصرف الصحي في سينيق.
 
 
واستمع البزري الى شرح الحاضرين عن الصعوبات والمشاكل التي يُعاني منها المركز وشبكة الصرف الصحي في المدينة وجوارها وآلية معالجتها.
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وبعد جولة في أقسام المركز، قال البزري: "ان الظروف التي أملت هذه الزيارة مرتبطة أولاً بوضع مدينة صيدا ومنطقتها التي تعاني من مشكلة الصرف الصحي وتلوث مياه البحر، وعدم القدرة على تشغيل مركز المعالجة ومراكز الضخ بسبب فقدان القدرة على القيام بأعمال الصيانة واستبدال بعض القطع والآليات المنتهية الصلاحية، إضافة الى إنقطاع التيار الكهربائي عن مركز المعالجة ومحطات الضخ".
 
وأكد أن "خطر دخول الأوبئة الى لبنان ومنها الكوليرا الذي شهدناه في منطقتي البقاع والشمال مرتبط بسلامة وفعالية البنية التحتية خصوصاً الصرف الصحي، والمياه الصالحة للإستخدام، والطاقة الكهربائية ومعالجة وجمع النفايات".

وشدد البزري على ضرورة التحرك السريع بالإتجاهات التالية:

العمل مع كهرباء لبنان من أجل إعادة تزويد خط الخدمات بالطاقة لكي يؤمن إمكانية العمل في المحطات الفرعية الثلاث، إثنان في صيدا وواحدة في الغازية إضافة لمركز المعالجة في سينيق. هذا وأجرى البزري إتصالاً فوريا بهذ الخصوص مع رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء لبنان الدكتور كمال الحايك .
 
كلك العمل على صيانة وإستبدال بعض الأجهزة والمعدات داخل مركز المعالجة من خلال الإنتهاء السريع من إعداد ملف شامل يحدد هذه الإحتياجات خلال 48 ساعة لعرضها على الجهات المانحة.
 
 
بالاضافة الى تنظيف شبكة البُنى التحتية في المدينة حيث قامت البلدية بتخصيص مبلغ 300 مليون ليرة من أجل عمليات الصيانة  والتنظيف التي ستبدأ في الأسبوع القادم، إضافة لقيام مصلحة لبنان الجنوبي بتنظيف الشبكة الرئيسة الممتدة على ساحل المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية
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