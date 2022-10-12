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لبنان

محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات خاصة... هكذا يُسعّرون الفاتورة!

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:07
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صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان التالي:
 
تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وبمؤازرة من المديرية العامة  لامن الدولة. ونظمت محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية خاصة في منطقة المتن لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه او لفرضهم على المشتركين تقاضي التسعيرة  بالدولار الاميركي، مما يشكل مخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك.
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تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالتها  امام القضاء المختص.
 
 
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