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لبنان

قطع أشجار معمرّة في عكّار العتيقة

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:19
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تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر قطع أشجار معمرّة في مقل الزهر - المدرج في بلدة عكّار العتيقة. 
 
 
 
 
 

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قطع أشجار

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