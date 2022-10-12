وزارة الاعلام تنظم يوماً وطنياً للاعلام اللبناني في ربوع الشمال برعاية وحضور الوزير المكاري

تنظم وزارة الاعلام يوماً وطنياً للاعلام اللبناني في ربوع الشمال، يوم السبت في 29 الحالي، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.

وتتضمن فعاليات هذا اليوم، غرس شتول "غابة الصحافة اللبنانية" على سفوح جبل تربل، المطل على جهات الشمال الاربع، وقضاء نهار في الطبيعة وغداء تكريمياً على شرف الاعلاميين. كما سيتم ازاحة الستارة عن "صخرة الشمال الوطنية"، ورفع العلم اللبناني فوق اطول سارية يتجاوز ارتفاعها 25 مترا مع تجهيزها بالانارة بواسطة الليزر ليلا.

Advertisement



وبحسب بيان وزارة الاعلام، " يتضمن مشروع يوم وطني للاعلام اللبناني في ربوع الشمال استضافة الاعلاميين في لبنان، لاظهار نموذج العيش الوطني الواحد وتنظيم سلسلة فعاليات تهدف الى ابراز أهمية الدور الاعلامي في تعزيز الانتماء الوطني".

اهداف المشروع



وذكر البيان، ان اهداف المشروع هي جمع شمل الاعلاميين اللبنانيين حول عناوين وطنية جامعة بهدف تنمية حس المواطنة ونبذ التحريض على أنواعه، الاطلاع على معالم الشمال الطبيعية والسياحية والبيئية، اضافة الى اكتشاف مزايا ابناء الشمال في الحفاوة وكرم الضيافة، تعزيز الفائدة الاعلامية وتشجيع العاملين من وسائل الاعلام على إعداد تقارير عن الشمال كمنطقة نموذجية من حيث الانتماء الوطني والعيش الواحد.

كذلك معرفة موقع صخرة الشمال الوطنية كونها على سفح جبل تربل في وسط محافظة الشمال ويطل على طرابلس والكورة وزغرتا والضنية وعكار وهي مناطق متمسكة بالعيش الوطني الواحد، وتكريم الصحافة اللبنانية وتضحيات رجالها عبر افتتاح شارع الصحافة على مقربة من ساحة صخرة الشمال الوطنية وغابة الصحافة اللبنانية.