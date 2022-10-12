حريق في أحراج بلدة مشتى حمود في عكّار

إندلعت النيران في احراج بلدة مشتى حمود في عكّار، وقد إمتدت بشكل سريع وقضت على مساحات كبيرة من أشجار السنديان والأعشاب اليابسة.



وقد هرع عناصر الدفاع المدني وعدد من المتطوعين للمكان، ويعملون على إخماد النيران، فيما يواجهون صعوبة بالسيطرة عليها بسبب وعورة الطريق.

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