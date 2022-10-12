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لبنان

قائد الجيش التقى وزير الدفاع العراقي وبحثا في كيفية دعم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:30
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع العراقية.
 
 
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وتناول البحث وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة، وكيفية دعمها ودعم صمود عسكرييها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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جوزف عون

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