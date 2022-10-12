الفاو ووزارة الزراعة تحتفلان غدا بيوم الاغذية العالمي

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة هذا العام، بيوم الأغذية العالمي تحت شعار " أفعالنا هي مستقبلنا. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل".



Advertisement وأشارت المنظمة في بيان، الى أنه "للمناسبة، سوف يتم دعوة تعاونيات ومجموعات نسائية ومزارعين ومزارعات من مختلف المناطق اللبنانية لاستلام عقود منح مالية وعقود مساعدات من أجل تنفيذ أنشطة استثمارية في بنى تحتية زراعية". وأشارت المنظمة في بيان، الى أنه "للمناسبة، سوف يتم دعوة تعاونيات ومجموعات نسائية ومزارعين ومزارعات من مختلف المناطق اللبنانية لاستلام عقود منح مالية وعقود مساعدات من أجل تنفيذ أنشطة استثمارية في بنى تحتية زراعية".

ولفت البيان الى أن "المنظمة والوزارة تحتفلان في العاشرة من قبل ظهر غد الخميس، في مقر المنظمة، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وحضور رئيس لجنة تنظيم يوم الأغذية العالمي المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابوزيد وممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة أورابح حداد والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات".