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لبنان

الحاج حسن بحث مع مسعد في موضوع تصريف التفاح والزيتون

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:40
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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، النائب شربل مسعد، وتم البحث في موضوع تصريف التفاح و الزيتون، اضافة الى مواضيع عديدة منها المخاطر المحدقة بالغابات جراءالحرائق وعمليات القطع الجائر.
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ووضع مسعد امكاناته بتصرف الوزارة من اجل التنسيق الدائم بالتعاون مع بلدية جزين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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