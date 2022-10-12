الحاج حسن بحث مع مسعد في موضوع تصريف التفاح والزيتون

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، النائب شربل مسعد، وتم البحث في موضوع تصريف التفاح و الزيتون، اضافة الى مواضيع عديدة منها المخاطر المحدقة بالغابات جراءالحرائق وعمليات القطع الجائر.

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ووضع مسعد امكاناته بتصرف الوزارة من اجل التنسيق الدائم بالتعاون مع بلدية جزين.