Advertisement

لبنان

الحجيري: للاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الإدارات المعنية بشأن "تشحيل" الأشجار

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:46
A-
A+
Doc-P-999607-638011939546256990.jpg
Doc-P-999607-638011939546256990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب ملحم الحجيري إلى انه "في ظل الكارثة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، يتحضر البقاعيون على أبواب فصل الشتاء لتدبر وسائل التدفئة لمواجهة برده، فيصبح "تحطيب" الأشجار غير الحرجية وغير المحرم قطعها، وقص الغصون اليابسة وجمعها، ملاذهم، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المازوت والغاز وكذلك ارتفاع سعر طن الحطب وكلفة نقله من مناطق بعيدة لا سيما الساحلية منها، وقد سمحت بلديات عدة بالقطع والتشحيل".
Advertisement
 
 
وقال في تصريح: "لقد تلقينا شكاوى ومراجعات من بقاعيين تشير إلى أن  بعض الحواجز والدوريات التابعة للجيش ولقوى أمنية قامت وبطريقة استنسابية بمصادرة حمولة عدد من سيارات البيك- آب على الرغم من حصول أصحابها على تصاريح ورخص صادرة عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة".
 
 
وتابع: "ليس لدينا أدنى شك ان قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية تتحسس مآسي الناس ومعاناتهم وتحاول المساعدة في التخفيف عنهم، لذلك نتمنى عليها الإيعاز للحواجز تسهيل أمور المواطنين ومعاملة الجميع  من دون انتقائية وبميزان واحد، والأهم من ذلك الاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الجهات والإدارات المعنية وبخاصة وزارة الزراعة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-12
14:21 | 2022-10-12
14:17 | 2022-10-12
14:11 | 2022-10-12
14:03 | 2022-10-12
13:54 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website