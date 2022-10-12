ماذا قال جعجع عن تولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية؟

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "نفضل رئيسا مدنياً، لكن لا نعترض على تولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية"، ورأى أنّ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يعطلان الانتخابات الرئاسية".

وأشار جعجع إلى "ضرورة انتخاب رئيس انقاذ فعلي يتمتع بشخصية قوية لاتخاذ عشرات القرارات المناسبة يوميا، لديه قدرة الحسم، ديناميكي، اصلاحي بالدرجة الاولى وعازم على قيام الدولة في لبنان"، موضحا ان "معوض تتسم فيه هذه الصفات، لذا اخترناه كما كثر من أفرقاء المعارضة".

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واعتبر جعجع في حديثٍ لـ"الجزيرة" أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية جاء متأخرا، وما حدث كان أفضل الممكن"، وتابع: "ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل".