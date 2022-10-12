ماذا قال جعجع عن تولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية؟

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "نفضل رئيسا مدنياً، لكن لا نعترض على تولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية"، ورأى أنّ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يعطلان الانتخابات الرئاسية".
وأشار جعجع إلى "ضرورة انتخاب رئيس انقاذ فعلي يتمتع بشخصية قوية لاتخاذ عشرات القرارات المناسبة يوميا، لديه قدرة الحسم، ديناميكي، اصلاحي بالدرجة الاولى وعازم على قيام الدولة في لبنان"، موضحا ان "معوض تتسم فيه هذه الصفات، لذا اخترناه كما كثر من أفرقاء المعارضة".
واعتبر جعجع في حديثٍ لـ"الجزيرة" أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية جاء متأخرا، وما حدث كان أفضل الممكن"، وتابع: "ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل".
وقال جعجع: "لا علاقة بين ملف ترسيم الحدود البحرية والملف الرئاسي"، مستبعدا "وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف اتفاق الترسيم، فالمسألة مجرد مصلحة مشتركة بين البلدين"، معتبرا أن "تدخل حزب الله أخر إبرام اتفاق الترسيم ولم يسهله، كما يصوره البعض".
وأضاف: "علينا انتظار تفاصيل الاتفاق وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه، لكن الرأي الأولي انه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ لبنان مساره باتجاه انتاج الغاز والنفط".
وعن الخط 23، قال جعجع: "لست في صدد الدفاع عن الحكومة الحالية أو عمن خاض المفاوضات، لكن عن قناعة شخصية، هناك فرق شاسع بين الدراسات النظرية والواقع على الأرض، اذ علينا أن نأخذ في الاعتبار أمورا عدة خلال المفاوضات".
أضاف: "من هذا المنطلق، ما حصل أفضل الممكن أو هو الممكن في الوقت الحاضر. ومن الافضل التصرف بما هو ممكن، بدل عدم التصرف بغير الممكن".
وإذ استبعد "وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف هذا الاتفاق، فالمسألة مجرد غاز ونفط من الطرفين اي مصلحة مشتركة ليستفيد كل طرف منهما ضمن حدوده"، لفت جعجع الى ان "الأميركيين من قاموا بضغط كبير لانجاز هذا الاتفاق لمئة سبب وسبب، فضلا عن الحاجة الاوروبية للغاز والنفط ايضا التي تبلورت في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن مصلحة لبنان واسرائيل في ذلك. وبالتالي، التقت كل المصالح".