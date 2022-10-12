جائزة "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" للعام 2021 منحت لثلاثة علماء لبنانيين

منحت جائزة "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" للعام 2021 لثلاثة علماء لبنانيين بارزين ينتمون إلى أسرة الجامعة الأميركية في بيروت.



وقد حصل البروفسور الطبيب في الجامعة الأميركية في بيروت علي طاهر على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال العلوم التطبيقية عن موضوع العلوم التطبيقية الطبية، إلى جانب نظيره من جامعة مونتريال البروفسور نبيل صيدح من مصر، وذلك لأبحاثهما وتجاربهما السريرية التي أوصلت إلى آفاق جديدة لعلاج مرضى الثلاسيميا، بالإضافة إلى تطوير عقاقير جديدة وفعالة لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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والدكتور طاهر هو بروفسور في أمراض الدم والأورام، ونائب الرئيس المشارك للتقدم الطبي والاتصالات، وهو مدير معهد نايف باسيل للسرطان ونائب رئيس قسم الأبحاث في قسم الطب الداخلي. وهو أيضا المدير المؤسس لبرنامج الزمالة وأبحاث الأطباء المقيمين في كلية الطب.

وعلى الصعيد الوطني، فالبروفيسور طاهر هو عضو في فريق من الاستشاريين في قسم الثلاسيميا في مركز الرعاية المزمنة في لبنان حيث ساهم في أحدث البرامج للوقاية من مرض الثلاسيميا ومعالجة مصابيه في البلاد. وهو أكثر علماء الثلاسيميا استشهادا بأبحاثه في العالم، وقد حصل على العديد من الجوائز والأوسمة لتعليمه وإرشاده لأخصائيي أمراض الدم في جميع أنحاء العالم، ولتفانيه في تطوير المعرفة والبحث، ولعمله الرائد في مجال الثلاسيميا الوسيطة.



كذلك حصل البروفسور رمزي بعلبكي، أستاذ اللغة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت، على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب عن موضوع علم اللغويات تخصص اللسانيات المعجمية والنحو العربي.

والبروفسور بعلبكي هو أستاذ كرسي مارغريت ويرهوزر جويت للدراسات العربية ورئيس المجلس الأكاديمي لقاموس الدوحة التاريخي للغة العربية. وله مؤلفات كثيرة باللغتين العربية والانكليزية حول النظرية النحوية العربية والمعاجم العربية. كما أنتج طبعات نقدية للعديد من النصوص العربية الكلاسيكية وشارك مع والده الراحل منير بعلبكي في تأليف القاموس الإنجليزي العربي الشهير "المورد" ونظيره الشامل "المورد الأكبر". وفي العام 2010 حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لمساهمته في دراسة النحو العربي.



وأيضاً خريج الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور فؤاد عبد الخالق، حصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع العلوم التربوية، لأبحاثه في تعليم وتعلم العلوم، مع التركيز على أهمية التعريف بمنهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الفصل الدراسي لصقل مهارات الطلاب وتطويرها.



وقد شغل البروفيسور عبد الخالق منصب عميد كلية التربية بجامعة نورث كارولينا - تشابل هيل منذ العام 2016. وهو منتخب في الجمعية الأميركية لتقدم العلوم، وهو باحث رائد في التدريس والتعرف على طبيعة العلوم في صفوف ما قبل الجامعة وإعداد تعليم المعلمين. وهو حصل على البكالوريوس في علم الأحياء في العام 1991، والدبلوم في تدريس العلوم في الصفوف الثانوية في العام 1993، والماجستير في تعليم العلوم في العام 1995 من الجامعة الأميركية في بيروت. كما أنه حاز على درجة الدكتوراه في تعليم العلوم من جامعة ولاية أوريغون في العام 1998.