عثمان هنأ آمر حاجز ضهر البيدر والعناصر ونوه بجهودهم في مكافحة الجرائم وحماية المواطنين

هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، آمر حاجز ضهر البيدر ومساعده وعددًا من الرتباء والأفراد، ومنحهم مكافأة مالية، لتمكنهم من ضبط ممنوعات كان آخرها ضبط كمية 5 كغ من مادة الكوكايين المخدرة كانت معدة للترويج في بيروت وجبل لبنان، وتوقيف مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة، وإحباط عمليات سرقة سيارات، وغيرها، مبرهنين عن "يقظة عالية في توقيف المجرمين وحماية المواطنين".

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