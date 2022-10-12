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لبنان

عثمان هنأ آمر حاجز ضهر البيدر والعناصر ونوه بجهودهم في مكافحة الجرائم وحماية المواطنين

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:10
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هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، آمر حاجز ضهر البيدر ومساعده وعددًا من الرتباء والأفراد، ومنحهم مكافأة مالية، لتمكنهم من ضبط ممنوعات كان آخرها ضبط كمية 5 كغ من مادة الكوكايين المخدرة كانت معدة للترويج في بيروت وجبل لبنان، وتوقيف مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة، وإحباط عمليات سرقة سيارات، وغيرها، مبرهنين عن "يقظة عالية في توقيف المجرمين وحماية المواطنين".
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