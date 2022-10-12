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لبنان

التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية مدار بحث بين سفير مصر وسعد

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:14
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استقبل سفير مصر في لبنان، الدكتور  ياسر علوى، النائب أسامة سعد، حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية والاستحقاقات الدستورية.
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أسامة سعد

سفير مصر

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