الاتحاد الأوروبي مرحّبًا باتفاق الترسيم: إنجاز مهم... وهذه نتيجته المتوقعة

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رحب الاتحاد الأوروبي بـ"الإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية"، مشيداً بـ"الروحية البناءة لكلّ من الطرفين في هذه المهمة، وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة".وأشار إلى أنّ "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان إنجاز مهم، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما، وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها"، وقال: "نشجّع الأطراف على متابعة عملها البناء، بما في ذلك باتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين، وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية".ولفت إلى أنّه "سيبقى مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع".