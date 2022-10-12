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لبنان

قطاع الشباب في تيار العزم ينهي أعمال دورة تدريبيّة باللّغة الانكليزيّة... ضناوي: التعليم هو الوسيلة الأقوى التي تمكن الفرد من تحقيق أهدافه

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:22
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اختتم قطاع الشباب في تيار العزم أعمال دورة اللّغة الإنكليزية التي استمرت لمدة شهر في مركز القطاع في طرابلس.
 
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أثناء اختتام الدورة، تحدث مسؤول قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي عن أهمية تمكين الشباب وتطوير قدراتهم خاصة باللّغات ولا سيما الانكليزيّة منها والتي أصبحت مطلبًا رئيسيًّا في سوق العمل المحليّ والدوليّ وأيضا في تأسيس وتطوير المشاريع الخاصة وتنمية قدراتهم على تسويق منتجاتهم عبر المبيعات الإلكترونيّة.

وأضاف: "التعليم هو الوسيلة الأقوى التي تمكن الفرد من تحقيق أهدافه، وتجعله قادرا على الإبداع والإبتكار، ليقوم بدوره بالتأثير إيجابا على المجتمع بأكمله ليتخطى شبابنا الأزمة التي تعصف ببلدنا لأنّ التغيير يأتي من سواعد الشباب المثقف والواعي".

بدورهم، شكرالمشاركون في الدورة ضناوي على "جهوده المتواصلة بما يعود بالنفع على المجتمع بشكلٍ عام والشباب بشكلٍ خاص".

في الختام، تمّ توزيع الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.
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