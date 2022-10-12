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لبنان

"مياه لبنان الجنوبي": هذا هو سبب انقطاع المياه عن قرى في مرجعيون

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:49
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أوضحت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، للمشتركين في بلدات الصوانة، مركبا، مجدل سلم، حولا وكفركلا، أن "أزمة إنقطاع المياه عن بلداتهم وبلدات أخرى في الجوار، يعود الى وقف مؤسسة كهرباء لبنان تزويد محطة الوزاني بخط الخدمات الكهربائي لأسباب تقنية مرتبطة بحصول تعديات على خطوط الشبكة العامة في المنطقة".
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