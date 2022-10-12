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لبنان

في صيدا... قطع الطريق في محلة سيروب احتجاجًا على انقطاع المياه

Lebanon 24
12-10-2022 | 12:14
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عمد أهالي منطقة سيروب في ضاحية صيدا الشرقية إلى قطع الطريق في المكان بحاويات النفايات، احتجاجًا على انقطاع المياه منذ أكثر من أسبوعين عن المنطقة.
 
وناشد الاهالي المعنيين تحمل مسؤولياتهم، معتبرين ان "منطقة سيروب هي من مناطق لبنان ايضا وتعاني من مشكلة مزمنة وهي انقطاع المياه والكهرباء"، ولفتوا الى انه "كان هناك كمية محددة من المازوت لتشغيل المضخة إلا انها نفدت"، وانهم يعانون من نحو اسبوعين من انقطاع تام للمياه، مطالبين بايجاد حل سريع لهذه المشكلة.
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